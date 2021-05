Ancelotti contro la Super League: "Non mi sta bene quando il business uccide il merito sportivo"

Ecco il pensiero di Carlo Ancelotti al Corriere dello Sport sulla Super League: " Mi sta bene che si parli di business, di industria del calcio, poiché muove 25 miliardi di euro, almeno così ho letto. Non mi sta bene, però, quando il business uccide il merito sportivo. Ero contro la Superlega perché non lo considerava. Ci vuole un’abilità particolare per coniugare business e merito e il calcio questa capacità deve possederla, altrimenti non ci siamo. Il merito riservato solo a cinque squadre non è merito".