Ancelotti-Everton, arriva l'ufficialità

Tramite un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale, l'Everton ha annunciato ufficialmente Carlo Ancelotti. L'ex tecnico rossonero, recentemente esonerato dal Napoli, ripartirà immediatamente dalla Premier League. Per Ancelotti contratto di 4 anni e mezzo.

Dopo l'annuncio, ha voluto condividere la sua soddisfazione per la nuova esperienza: "Entusiasta di annunciare il mio approdo all'Everton. Sono felice di tornare in Premier League e di far parte di questo club storico. Grazie per la fiducia"