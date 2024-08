Ancelotti rivela: "Real Madrid mio ultimo club, no alle Nazionali per un motivo"

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è intervenuto nel podcast dell'ex centrocampista Obi Mikel, il "The Obi One Podcast", parlando anche del suo futuro.

Il Real Madrid è il tuo ultimo club da allenatore?

"La mia idea è che il Real Madrid sia il mio ultimo club, sì. In questo momento non sono entusiasta all'idea di allenare una Nazionale perché perderei ciò che mi piace di più, cioè la vita quotidiana con i giocatori e lo staff".

Com'era Toni Kroos?

"Toni Kroos ha avuto un grande ruolo in questi dieci anni, dove ha vinto cinque Champions League. Casemiro, Kroos, Modric, Nacho e Carvajal sono stati fondamentali in questi dieci anni di successi per il Real Madrid. E Kroos è stato fondamentale per la sua qualità, professionalità e per la capacità di mettere da parte l'ego. E i giovani vedono ogni giorno questi valori per migliorare come giocatori”.