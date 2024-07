Anderlecht, le prime parole di Simic: "Tanti giocatori di livello mondiale hanno iniziato qui la loro carriera"

vedi letture

È fatta: Jan-Carlo Simic ha lasciato il Milan ed è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Anderlecht. Il difensore serbo di 19 anni che venne lanciato da Stefano Pioli la scorsa stagione con la maglia rossonera ha salutato dopo il mancato rinnovo con il Diavolo per accasarsi nel club belga e scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Uno degli sponsor del trasferimento del giocatore classe 2005 è stato il CEO Jesper Fredberg, che ha parlato così del neo-arrivato ai canali ufficiali de Les Mauve et Blanc: "Ora che ci siamo assicurati Jan Vertonghen per un'ulteriore stagione, Jan-Carlo è il prossimo importante tassello del puzzle. È un giocatore giovane ed estremamente talentuoso, che ha già maturato una certa esperienza in uno dei campionati più importanti d'Europa. Si adatta al nostro stile di gioco: è un giocatore che ama avere la palla ed è a suo agio nella costruzione, ma è anche aggressivo e forte nei duelli in difesa. È anche un giocatore con una personalità matura per la sua età. Siamo quindi molto soddisfatti di essere riusciti ad assicurarci un giovane talento con un futuro brillante a lungo termine".

Parola poi a Jan-Carlo Simic che ha firmato un contratto fino al 2029: "Sono molto orgoglioso di firmare con un club così prestigioso come l'Anderlecht. Tutti conoscono l'Anderlecht e i giocatori di livello mondiale che hanno iniziato la loro carriera qui. Mi sembra quindi il passo perfetto per continuare a crescere e imparare dai giocatori più esperti. Non vedo l'ora di festeggiare le vittorie con i miei compagni di squadra e i tifosi".