Andrè Silva per il dopo Haaland al Dortmund. L'Eintracht chiede almeno 40 milioni

L’Eintracht Francoforte potrebbe perdere un altro pezzo importante dopo il ds Fredi Bobic, che andrà all’Hertha Berlino, e il tecnico Adi Hutter, che andrà al Borussia Monchengladbach. Si tratta dell’attaccante André Silva, ex Milan, che sarebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund. Il club giallonero infatti avrebbe messo nel mirino il portoghese come sostituto di Erling Haaland qualora il norvegese dovesse essere ceduto a fine stagione. Per Silva, che ha un contratto fino al 2023, l’Eintracht chiede almeno 40 milioni di euro come riferisce Bild.