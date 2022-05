Andre Silva: "Siamo al limite, 52 partite stagionali. Si pensa agli interessi e poco ai giocatori"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Lipsia disputerà sabato la finale di Coppa di Germania contro il Friburgo. Tra i protagonisti attesi anche un ex rossonero, André Silva, che ha parlato ai microfoni di Sport Bild: "A Berlino sarà la 52esima partita di questa stagione. Quanto è carica la mia batteria? Fisicamente mi sento molto bene, sono molto attento e sono ben preparato. Mentalmente è diverso, per me era tutto nuovo a Lipsia. Cerco sempre di prendermi un giorno in cui non penso al calcio, ma il numero di partite è alto e a un certo punto si raggiunge il limite".

In che misura?

"Ci sono molti interessi nel calcio e sembra che ci saranno sempre più partite (a causa della riforma della Champions League, della Nations League, ndr). La mia sensazione è che si pensi poco ai giocatori".