André Silva torna a San Siro: "Non aver lasciato il segno in Italia è uno dei miei grandi rimpianti"

Non avrà proprio il sapore del derby ma il ritorno di André Silva a San Siro sarà emozionante. L'attaccante portoghese tornerà infatti questa sera con il suo Lipsia al "Meazza" a cinque anni dall'ultima presenza con la maglia del Milan per affrontare l'Inter. L'attaccante portoghese, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha commentato: "Sì, sicuramente uno dei migliori: è mitico. E’ stato un sogno giocare lì con i colori che amavo. A San Siro, con lo stadio pieno, mi sembrava come se tutte quelle persone fossero una cosa sola. Un’energia fortissima".

La punta ha poi analizzato la possibilità anche di ritornare un giorno nel campionato italiano: "Uno dei miei grandi rimpianti è non aver lasciato un segno in Italia. È una delle cose che mi lascia a disagio con me stesso. La porta per l’Italia per me è sempre aperta, ma mi concentro su quello che posso controllare".

Poche le presenze con la maglia della formazione tedesca. E a conclusione della sua chiacchierata col quotidiano sportivo anche la possibilità di dover cambiare squadra nella prossima sessione di mercato a gennaio: "Quando non giochi molto, è normale che ti metti a pensare questo. Io voglio più di tutto competere e vincere, se non qui dovrà essere dove posso farlo".