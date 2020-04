Antonini e l'aneddoto su Ronaldinho: "Dovevo correre anche per lui"

Intervenuto in diretta Instagram con il noto giornalista di fede rossonera Mauro Suma, Luca Antonini ha parlato del suo rapporto con Ronaldinho ai tempi del Milan: “Ronaldinho vedeva in me quello che doveva correre, il più giovane che correva anche per lui. Mi aveva preso in grande simpatia a livello calcistico, poi era nato anche qualcosa a livello di affetto. C’era grande stima, scherzavamo sempre. Ero il più giovane preso in giro dai più vecchietti. Qualche episodio su di lui? Le piscine di Milanello sanno tante cose (ride, ndr)”.