Antonini: "Ibra non ci sarà, ma sa quali corde toccare. Per domenica confido in Kessie"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Luca Antonini ha spiegato che Zlatan Ibrahimovic sarà fondamentale anche da infortunato in vista del match di domenica contro l'Atalanta: "Ibra non ci sarà, ma sa quali corde toccare, anche senza andare in campo. Ibra è uno che spinge sull’acceleratore, ricordo le urla a me e Abate per spronarci a fare meglio, ma sa anche quando cambiare registro. Ti carica anche facendoti sorridere con una battuta. Per domenica confido in Kessie, non teme i palloni che pesano".