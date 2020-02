Antonini su Fiorentina-Milan: "Sfida tra due squadre in salute. Ibra? Ha portato la sua mentalità vincente"

La redazione di FirenzeViola.it ha intervistato l'ex rossonero Luca Antonini, il quale ha parlato così della gara di domani tra Fiorentina e Milan: "E' una sfida tra due squadre che ora sono in salute ed in ripresa e che comunque stanno giocando un buon calcio. L'ambiente di Firenze sarà carico e positivo dopo la vittoria contro la Sampdoria e, insieme a Iachini ci sarà voglia di battere Pioli, ex allenatore viola. Cos'ha portato Ibra al Milan? Sicuramente una mentalità vincente che prima mancava, l'abitudine al successo, a cercare sempre e comunque risultato positivo. È un giocatore di grande personalità, un trascinatore... Vedendo Ibra davanti gli altri hanno meno pressione addosso perché se la prende tutta lui e riescono ad esprimersi con maggiore serenità. Così vengono fuori giocatori come Rebic: lo svedese è un acquisto azzeccato".