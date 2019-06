Ariatti: "Gattuso è l'uomo giusto per la panchina della Fiorentina"

Ai microfoni di TMW, Luca Ariatti, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così della panchina viola: "Credo che Gattuso possa essere l'uomo giusto per la panchina della Fiorentina. La piazza ha bisogno di ritrovare animo e passione e Rino ha fatto bene al Milan e ha tanta birra in corpo. Mi auguro che niente invece venga toccato sul settore giovanile dove Vergine, Niccolini e Cappelletti sono una garanzia".