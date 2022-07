AS - Il Valencia non può registrare Castillejo. Il FPF della Liga blocca tutto

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A 24 giorni dall'inizio del campionato, il Valencia non può ancora iscrivere il suo nuovo acquisto, Samu Castillejo. Un problema derivante dalle rigide regole sul fair-play finanziario imposte da LaLiga, che impedisce di registrare i nuovi tesserati qualora i conti non siano a posto. Così, riporta As, per il club si aprono tre strade: la prima, molto lontana, porta direttamente al proprietario Peter Lim, che dovrebbe iniettare nuovi capitali nel club; la seconda invece è porta alla stessa Lega calcio, che potrebbe mostrarsi più "indulgente" visto che ci sono diverse società nella situazione del Valencia. La speranza è che si possano modificare i parametri del Fair Play, ma al momento l'opzione non sembra contemplata. La terza via, più dolorosa, è quella di ridurre il monte ingaggi cedendo qualche pezzo grosso come Gayà, Cillessen, Soler o Guedes. Gattuso, ovviamente, si augura che non vada a finire in questo modo.