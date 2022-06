MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore dell'Ascoli per la stagione 2022-2023 non sarà Filippo Inzaghi: come spiega infatti gazzetta.it, l'ex allenatore rossonero non ha accettato la proposta per sedersi sulla panchina bianconera. Con l'uscita di scena di SuperPippo, in corsa rimangono Stefano Vecchi e William Viali.