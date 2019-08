Auguri a Roque Junior, l'eroe di Manchester con una gamba sola

José Vitor Roque Junior, più comunemente noto come Roque Junior, oggi compie 43 anni. Indelebile è il ricordo della finale di Manchester 2003, durante la quale subentrò ad un acciaccato Costacurta al 66', salvo poi infortunarsi anch'egli all'inizio del primo tempo supplementare: una fitta alla gamba sinistra, che più tardi venne diagnosticata quale stiramento di primo grado. Durante la partita però la gravità dell'infortunio non la si poteva sapere e Roque Junior, anziché assecondare il dolore in una comprensibile uscita dal campo, ha resistito e giocato sopra il dolore fino al 120', zoppicando vistosamente durante i minuti restanti e dovendo essere assistito dai compagni alla premiazione, perché da solo non riusciva a camminare. L'immagine più bella dello stoicismo rossonero in epoca recente.