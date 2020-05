Bacca: "A Siviglia ero felice, a Milano non si vive il calcio con la stessa passione"

Intervistato da AS, Carlos Bacca, ex attaccante del Milan ora al Villarreal, ha raccontato che il suo periodo più felice è stato quando ha vestito la maglia del Siviglia: "A Milano, il calcio non è vissuto con la stessa passione di Siviglia. Al Villarreal le cose erano iniziate bene, ma ora non sto giocando. La combinazione di essere felici dentro e fuori dal campo nei due anni in cui sono stato a Siviglia sono per me la cosa più bella".