Balotelli: "Il Milan è Leao-dipendente. Vice-Giroud? Io sono qua..."

Mario Balotelli, intervenuto ai microfoni di TvPlay.it nella trasmissione Vox To Box, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "A me Pioli piace. Il problema del Milan di oggi è che se Leao non sta bene, il Milan fa poco. Il Milan è molto Leao-dipendente. Il Milan ha bisogno di un vice-Giroud? Io sono qua (Ride ndr). San Siro non è uno stadio come gli altri. Non tutti riescono a gestire le pressioni di quello stadio, non è per tutti i calciatori. Oltre acquistare giocatori forti, la dirigenza deve prendere calciatori con tanta, tanta personalità".