Balotelli-Nizza ai titoli di coda, Vieira: "Un fallimento, l'ho mandato in vacanza un po' prima"

Siamo ormai ai titoli di cosa dell'avventura di Mario Balotelli al Nizza. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico Patrick Vieira: "Non so se sia finita perché è ancora sotto contratto, ma la situazione è complessa per lui, per il club e per me. L'ho lasciato andare in vacanza un po' prima. Mario non è un cattivo ragazzo - riporta gianlucadimarzio.com -. Rispetterò il suo contratto ma dobbiamo trovare una soluzione. Julien Fournier e il presidente discuteranno con il suo agente. Fin dall'inizio, è stato complicato da gestire. Poi lo è stato anche più del previsto. Ha avuto un grande ritardo fisico dopo il suo mancato trasferimento. Anche se aveva il desiderio di fare bene abbiamo subito capito, entrambi, che non sarebbe stato così facile. Anche se il 98% dei suoi compagni gli vuole bene, la collaborazione tra di noi può essere definita un fallimento, proprio perché avevamo voglia di farcela. Probabilmente ha bisogno di una nuova sfida. Addio amaro? No, da lui ho imparato tanto".