Banfield, ecco Crespo: "Mi ispiro ad Ancelotti"

Nella giornata di ieri, l'ex rossonero Hernan Crespo è stato presentato come nuovo allenatore del Banfield. Queste le sue parole: "Per me è un giorno importante. Ringrazio il Banfield, sono onorato di prendermi questa responsabilità. Per me è importante il progetto ed il suo sviluppo. Posso promettere impegno e tanto lavoro. I miei riferimenti? Mi piace la gestione del gruppo di Ancelotti, molto familiare e vicino ai calciatori. Ma pure il metodo di lavoro di Mourinho e come Bielsa fa crescere i singoli giocatori. Al di là delle questioni tattiche, voglio un'identità di gioco precisa che la squadra possa sostenere. Voglio un Banfield che sappia costruire gioco ed essere propositivo, che abbia voglia di essere protagonista".