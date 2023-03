Barcellona, Kessie smentisce le voci di addio: "Mai pensato di andare via"

MilanNews.it

Nei mesi scorsi, si è parlato molto di un possibile addio di Franck Kessie dal Barcellona. Intervistato da Sport, l'ex centrocampista rossonero ha spiegato: "L'idea di andare via non mi è mai passata per la testa. Mai. Né a me, né a chi è mi sta vicino. Ho un contratto quadriennale e sono ancora al primo. Sono un tifoso del Barcellona e spero di continuare ad esserlo nei prossimi anni. Sono totalmente concentrato sul Barça".