Barcellona, solo 23 minuti giocati da Kessie in maglia blaugrana

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Appena 23 minuti giocati finora per Franck Kessié col Barcellona. Il centrocampista ivoriano ha indossato la maglia blaugrana per 18 minuti contro il Rayo Vallecano e per 5 ieri sera contro la Real Sociedad, aumentando ancora di più i rimpianti dei tifosi del Milan.

Se è vero che la stagione è appena iniziata e che mister Xavi ha detto fin da subito di puntare molto sul jolly 25enne, allo stesso tempo anche contro l'Atalanta si è sentita non poca la mancanza della duttilità e della personalità dell'ex "Presidente" rossonero nella mediana di mister Pioli.

Tanto da scatenare su Twitter il trending topic #Kessié, con la sorpresa da parte del popolo milanista per il suo poco spazio in Catalogna e l'amarezza per averlo perso a parametro zero.