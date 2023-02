Beckham: "Adoro Messi, lo amo per la grande personalità e perché gioca con passione"

MilanNews.it

© foto di Alberto Fornasari

Da diversi mesi si parla di un possibile approdo di Lionel Messi nella MLS. L'Inter Miami, in particolare, è disposto a tutto per ingaggiare il fuoriclasse argentino, come dimostrano anche le parole di stima di uno dei proprietari, David Beckham: "Lo adoro per tanti motivi. Lo amo perché è un grande giocatore, ha una grande personalità, è una grande persona. Gioca con passione, in modo libero".

L'ex centrocampista di Manchester United, Real Madrid, PSG e Milan non parla mai apertamente di un interesse: "Mi piace vedere giocatori così. Ha meritato di vincere il Mondiale per il modo in cui ha giocato, per sé stesso e per il suo Paese".