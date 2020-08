Benevento, forte interesse per Bonaventura: i sanniti cercano di chiudere l'operazione

Tra i recenti addii in casa Milan, senza dubbio, vi è quello di Giacomo Bonaventura che dopo 6 anni in rossonero è ora svincolato. Il centrocampista marchigiano è seguito da diverse squadre ma non ha ancora trovato l'intesa decisiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sull'ex 5 rossonero ci sarebbe il forte pressing del Benevento di Inzaghi deciso a chiudere l'operazione.