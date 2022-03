Benfica, Rui Costa al settimo cielo: "Sono felice come ogni tifoso"

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica ed ex calciatore del Milan, ha espresso tutta la sua felicità per la qualificazione ai quarti di Champions League, dopo la vittoria per 1-0 contro l'Ajax: "Sono felice come ogni tifoso. Ci credevamo, bastava vedere l'entusiasmo dei nostri sostenitori. Verissimo? È qui per la squadra, resta con noi. Ora aspettiamo l'avversario per i quarti di finale"