Beretta sul Milan: "E' ancora in fase di rodaggio, ma ha iniziato bene la stagione. Sul derby..."

Questo il pensiero di Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile rossonero, sul derby di domenica tra Inter e Milan: "Chi arriva meglio alla gara? Con l'ultimo risultato forse l'Inter, però forse al derby è meglio arrivare meno bene per essere meno favoriti e avere più possibilità di vincere. Tutto sommato credo che con la partenza che ha fatto il Milan quest'anno arrivino entrambi con la stessa positività data dai risultati, sia da una parte che dall'altra. Non vedo una squadra favorita in particolare su quell'altra, l'Inter forse ha qualcosa in più dettato dal fatto che ha cambiato poco in questi anni, quindi ha un affiatamento maggiore, anche se ha cambiato l'allenatore, che non è una cosa da poco.

Al Milan è tornato Allegri, ci sono stati dei cambiamenti dal punto di vista dell'organico, anche dal punto di vista dell'assetto tattico, quindi è ancora "in fase di rodaggio", però la partenza che ha fatto è stata decisamente positiva: forse ha lasciato qualche punto con squadre di bassa classifica, lasciando qualche perplessità, però ci sta, in un processo di maturazione e rinnovamento ci può stare fare anche queste battute a vuoto" le parole di Beretta a Milan Vibes.

