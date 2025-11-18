Contra: "Derby da scudetto? La classifica dice questo. Io tiferò per il Milan"
Cosmin Contra, ex terzino rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del derby di Milano di domenica: "Derby da scudetto? La classifica dice questo e credo che le due milanesi possano lottare per il tricolore fino alla fine. È un po’ che non succede e lo trovo affascinante. Per chi tiferò? Tifo sempre per le mie ex squadre e dunque per il Milan. Chivu mi perdonerà.
Che derby mi aspetto? L’Inter è una squadra forte, che è insieme da anni ed è arrivata due volte in finale di Champions. Il Milan ha cambiato parecchio recentemente, ma Allegri si è dimostrato un grande allenatore e i risultati finora ottenuti lo dimostrano: ha riportato il club in alto, dove merita di stare. Chi è la favorita? L’Inter è davanti in classifica, ma nei derby non ci sono favoriti. Magari i nerazzurri, che giocheranno in casa, avranno più pressioni perché vogliono evitare il sorpasso e perché non battono i rossoneri da cinque incontri".
