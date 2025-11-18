Rivera: "La Norvegia è un’ottima squadra con un fuoriclasse come Haaland, ma è stata l’Italia a farla sembrare di un’altra categoria"

vedi letture

Gianni Rivera, ex giocatore di Milan e Nazionale, ha commentato così a Repubblica la disfatta dell'Italia che ha perso 4-1 contro la Norvegia: "Mi ha sorpreso notare un divario così ampio. Nel secondo tempo sembrava di vedere il Brasile contro nessuno. Colpa nostra, sono una buona selezione ma certo non il Brasile. È stato umiliante e strano. Eravamo in balia degli avversari. Magari loro sono andati oltre le loro possibilità, ma l’Italia non può essere questa. Campioni non ne abbiamo più, ma i problemi della Nazionale sono tanti, non è solo una questione di chi va in campo. Abbiamo tanti temi inevasi che dovrebbero essere affrontati dalla federazione, troppo facile addossare le responsabilità solo sui giocatori.

La Norvegia è un’ottima squadra con un fuoriclasse come Haaland, ma è stata l’Italia a farla sembrare di un’altra categoria. C’è Bastoni che l’Inter considera un difensore eccezionale, poi con l’Italia fa errori tragici. Evidentemente in azzurro non ha le stesse certezze a cui riesce ad affidarsi quando gioca con la sua squadra. Gattuso? Non conosco abbastanza Rino per dare un giudizio. Però ho letto che erano stati contattati altri allenatori prima di lui, e hanno rifiutato. Su questo andrebbe fatta una riflessione. Certo guardando la partita domenica mi è parso che Gattuso non sia riuscito a entrare nella testa dei calciatori. Rischio concreto di restare ancora fuori dai Mondiali? Il trend negativo dura da 15 anni. C’è qualcosa che non funziona. Probabilmente anche per questo tecnici di valore hanno declinato le proposte della federazione".

