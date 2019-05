Berlusconi: "Coppa dei Campioni 1989? E' stata la prima grande vittoria di un grande ciclo"

Nello speciale di SportMediaset per i 30 anni dalla vittoria del Milan nella Coppa dei Campioni del 1989, Silvio Berlusconi ha rilasciato queste parole: "Io con i giocatori ho sempre avuto un rapporto da fratello maggiore. Sono intervenuto anche in cose personale, a qualcuno ho consigliato anche di cambiare compagna. La carica e la vicinanza che ho dato ai giocatori è stata una componente del successo. Per avere una squadra vincente, è fondamentale che il presidente sia sempre vicino ai giocatori, come se scendesse in campo con loro. Io spesso accompagnavo i giocatori fino a pochi metri dal terreno di gioco di San Siro. Alla fine della partita di Barcellona contro la Steaua Bucarest, siamo tornati in hotel e abbiamo continuato i festeggiamenti fino all'alba. E' stata la prima grande vittoria di un grande ciclo. Grazie a tutte le vittorie di questo Milan, io sono diventato il presidente di calcio più vincente al mondo".