Berlusconi: "Ibra a Sanremo? Avrà bisogno di riposo, altrimenti non capirei l'ok del Milan ad una richiesta del genere"

Rispondendo ad alcune domande dei giornalisti allo stadio Brianteo, Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale numero uno del Monza, ha commentato così la partecipazione a Sanremo di Zlatan Ibrahimovic: "Non posso entrare in queste decisioni che riguardano le decisioni interne della squadra, evidentemente aveva bisogno di riposare perché senza questa eventualità non riuscirei a capire come il Milan possa acconsentire ad una richiesta di questo genere".