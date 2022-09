Berlusconi: "Il Monza deve cambiare il modo di stare in campo, credo che dovrò intervenire io come fatto in passato"

MilanNews.it

Silvio Berlusconi, numero uno dei Monza, è intervenuto a Rtl 102.5 e sulla squadra brianzola ha dichiarato: "Secondo la mia opinione il Monza deve cambiare il modo di stare in campo. Abbiamo bravi giocatori in rosa, ma ora credo che dovrò intervenire io come fatto in passato. Vedremo se riusciremo a far ben figurare il Monza in serie A, credo si possa fare" riporta tuttosport.com.