Bianchessi: "Il Settore Giovanile del Milan risente la mancanza di continuità e uniformità di idee"

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Mauro Bianchessi, ex responsabile del vivaio del Milan ora alla Lazio, ha parlato così del settore giovanile rossonero: "Il Settore Giovanile del Milan risente la mancanza di continuità e uniformità di idee di questo ultimo periodo, ma vi assicuro che ho lasciato giocatori forti, alcuni ancora al nelle giovanili, mentre altri come Pobega invece giocano fuori. Il mio augurio va a Carbone, che per me è come un fratello, di riuscire a riportare tutto il settore in cima, dove l'avevamo lasciato".