Biasiolo: "Gruppi come quello del Milan sono capaci di tutto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Biasiolo, ex giocatore rossonero, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Pioli ha fatto un grande lavoro e sa come farsi ascoltare dai suoi: gruppi come quello del Milan sono capaci di tutto. La convinzione nei propri mezzi li ha portati fin lì, e questa fiducia sarà l’arma più preziosa per le ultime 4 partite".