Biasiolo "Ibra? Smettere da campione d’Italia sarebbe l’uscita di scena perfetta..."

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito a chi potrebbe essere l'uomo scudetto del Milan, l'ex rossonero Giorgio Biasiolo ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La forza di questo Milan è senz’altro il gruppo, coeso e sempre guidato dall’idea di proporre gioco, come vuole la storia del club. A Roma ha deciso Tonali, un ragazzo che ha preso per mano la squadra ed è diventato un leader dopo il primo anno di ambientamento, ma in altre occasioni ci hanno pensato Giroud, Bennacer, Leao. Nelle ultime giornate mi piacerebbe applaudire qualche gol di Ibrahimovic: magari continuerà, ma smettere da campione d’Italia sarebbe l’uscita di scena perfetta...".