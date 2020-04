Bierhoff: "Bisogna portare a termine questa stagione. Ok giocare a porte chiuse"

In merito alla possibile ripresa dei vari campionati a porte chiuse, l'ex rossonero Oliver Bierhoff ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Ripartire a porte chiuse? Sì. Sono dell’idea che si debba anche portare a termine questa stagione, magari mandando in ferie i giocatori adesso (in Germania alcune squadre si stanno allenando, ndr) per giocare in estate, spostando la finestra di mercato e dei contratti. Tanto dovrebbe valere per tutti. Sul discorso delle folle negli stadi, dispiace per i tifosi, però ci sono tre motivi perché il calcio debba essere accettato anche a porte chiuse. Primo: i diritti tv sono più importanti, nel conto economico, delle entrate del botteghino. Secondo: tutti vogliono finire i campionati per non lasciare una stagione a metà. Terzo: la gente si è stufata di vedere in televisione Germania-Italia del passato".