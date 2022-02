Bierhoff: "Sono contento per Paolo Maldini che il Milan stia andando bene"

MilanNews.it

In merito alla scelta di Paolo Maldini di avere due senatori come Ibrahimovic e Giroud in attacco, l'ex rossonero Oliver Bierhoff ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Complimenti alla sua scelta. Sono contento per Paolo che il Milan stia andando bene. I tempi poi sono cambiati: quando giocavo io c’era il titolare o la riserva, ruoli quasi fissi. Adesso invece con tutti gli impegni e le partite c’è spazio per tutti".