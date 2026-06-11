Boateng e la relazione con Melissa Satta: "Mentre il Milan si aspettava da me dei titoli, io stavo consumando le mie energie in camera da letto"

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L'ex giocatore rossonero Kevin Prince Boateng ha raccontato della sua storia con Melissa Satta mentre era un giocatore del Milan

Kevin Prince Boateng, ex giocatore del Milan, durante un'intervista con il podcaster tedesco Andreas Poke, ha raccontato della sua storia con Melissa Satta: "Nei media uscivano continuamente notizie del tipo 'Boateng si è infortunato di nuovo, non si prende cura di sé'. Era vero, non mi prendevo cura di me stesso, ma il motivo non era l'alcol o la vita notturna: la mia relazione con Melissa Satta era una vera follia. Facevamo l'amore almeno 7-8 volte a settimana e non lasciavo riposare il mio corpo. Quando scendevo in campo, le gambe non avevano più forza. Avevo messo il calcio, i soldi, tutto in secondo piano-

Quando stai con una donna famosa e bella - riporta corriere.it - a volte dimentichi di essere un atleta professionista. Mentre il Milan si aspettava da me dei titoli, io stavo consumando le mie energie in camera da letto. Avevo messo il calcio, i soldi, tutto in secondo piano. Quando stai con una donna famosa e bella, a volte dimentichi di essere un atleta professionista. Non essendo riuscito a bilanciare la mia vita privata, ho sprecato gli anni più luminosi della mia carriera in un incubo di infortuni. Sono diventato così concentrato sulla mia relazione che il calcio ha smesso di essere la mia priorità, quello è un rimpianto che porterò sempre con me".