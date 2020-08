Boban: "Il Financial Fair Play ha fatto tanto bene al calcio, ma bisogna riformularlo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban ha parlato anche del Financial Fair Pla. Ecco le sue parole: "Il Financial Fair Play ha fatto tanto bene al calcio, ma bisogna riformularlo perché possa essere strumento per il controllo finanziario ma anche per i liberi investimenti di tutti quelli che vogliono competere e sognare grandi risultati. Adesso non è così. Ci sono diverse maniere di continuare con questa politica e rinnovare il controllo, il metodo più semplice è la garanzia bancaria per due anni, così non si rischia mai di avere un crollo del sistema".