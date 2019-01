Boban sul FPF: "Sistema da correggere altrimenti Inter e Milan faranno fatica a rimettersi al passo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina le parole di Zvonimir Boban, ex giocatore rossonero e attuale vice-segretario della FIFA, il quale ha parlato così del Fair Play Finanziario: "Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play finanziario Inter e Milan faranno fatica a rimettersi al passo. Vale per loro, ma ovviamente anche per tutti quei club che hanno l’ambizione di competere per i massimi traguardi. Mi limito a fotografare l’esistente e non posso che elogiare i risultati del lavoro fatto in questi dieci anni che ha permesso di mettere in sicurezza i conti del calcio. Però, pur essendo giusto vigilare sulla salute dei club, le norme che impongono il pareggio di bilancio non possono impedire a nuovi imprenditori di fare ingenti investimenti. E mi sembra che Inter e Milan e altri club siano in questa condizione".