Boban: "Tornare in FIFA? Vedremo. Triste per Infantino"

Cosa farà Zvone Boban ora che la sua avventura al Milan è conclusa? Il croato, in odore di ritorno in FIFA, risponde così a La Gazzetta dello Sport sul tema: "Mi sono preso un po' di tempo per un'estate tranquilla in Croazia. Poi vedremo".

La sorprende l'inchiesta su Infantino?

"Sono triste e deluso, la Svizzera dovrebbe essere fiera di una FIFA pulita e trasparente. E questo è un merito di Infantino, che è entrato in un'organizzazione tossica e le ha ridato una reputazione decente. Incontrare il pubblico ministero era tra i suoi doveri, come può essere un crimine".