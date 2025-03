Bologna, Davide Calabria verso la permanenza in rossoblù

Situazioni da risolvere in casa Bologna. Sul campo la squadra di Vincenzo Italiano sta facendo ottime cose, ultimo il successo roboante sulla Lazio per 5-0 che ha portato i rossoblù al quarto posto in classifica. Il ritorno in Champions League non è più un miraggio ma un possibile obiettivo per il finale di stagione. Dietro le scrivanie iniziano invece ad esserci i primi movimenti. Per parlare di mercato è ancora presto ma il club emiliano deve sistemare alcune situazioni legati ai prestiti e ai giocatori che andranno in scadenza di contratto.

Calabria verso il sì

Uno di questi è Davide Calabria. Al termine della stagione, il difensore arrivato a gennaio dal Milan, sarà svincolato dopo i sei mesi trascorsi nel club di Saputo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’esterno si trova molto bene con la maglia rossoblù e potrebbe anche rinnovare la sua avventura alla corte di Italiano.

De Silvestri può restare, Pedrola in bilico

Anche un altro giocatore potrebbe restare a Bologna. Secondo il quotidiano anche Lorenzo De Silvestri, in scadenza a giugno, potrebbe rimanere mentre è in dubbio la conferma di Estanis Pedrola. Il giocatore spagnolo è infortunato e la Sampdoria chiede 4 milioni di euro per il riscatto.