Giacomo Bonaventura non ha rinnovato il suo contratto con il Milan e quindi ora è alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione: secondo Il Giornale, l'ex rossonero ha in mano due proposte, cioè quella del Verona e quella del Benevento, dove ritroverebbe Pippo Inzaghi, che lo ha già allenatore in rossonero. Lo riferisce Il Giornale.