Bonucci e la lite con Allegri: "La mia carriera è sempre stata odio o amore e anche il rapporto col mister è stato così"

Tornasse indietro, rifarebbe la litigata con Allegri? A Leonardo Bonucci è stata posta questa domanda nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport e l'ex difensore di Bari, Juventus, Milan, Union Berlino e Fenerbahce ha risposto così: "Sono momenti... Non si decidono, non si preparano. Sicuramente è stato anche frutto di tanto agonismo e tanta tensione che c'era.

Sono un istintivo, il mister stava passando un periodo complicato per vicissitudini familiari ed è successo. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte e ci siamo presi tutti le nostre responsabilità. Anche io, magari un po' di più di quelle che meritavo. La mia carriera è sempre stata odio o amore e anche il rapporto con Allegri è stato così. Non posso rispondere perché sono i momenti che ti fanno vivere o reagire e io li ho sempre vissuti al 100%, nel bene e nel male".