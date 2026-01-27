Bonucci racconta l'avventura al Milan: "Tutte le esperienze ti portano a un qualcosa di positivo se ci credi"

vedi letture

Leonardo Bonucci, oggi collaboratore tecnido di Rino Gattuso in Nazionale è tornato a parlare della sua deludente esperienza al Milan nella stagione 2017/2018. Queste le sue parole a "Legends Roads":

Bonucci torna sull'esperienza al Milan

"Nella mia vita ho sempre guardato il bicchiere mezzo pieno e l'essere andato al Milan mi ha migliorato a livello umano. Ho cominciato a conoscere di più me stesso e poi mi ha permesso di conoscere Rino. Conoscere Rino da allenatore e comunque condividere il percorso da novembre a giugno, a luglio anzi perché poi ho ricominciato anche il ritiro, mi ha permesso di far parte oggi del suo staff nella Nazionale. Quindi è stata un’ulteriore riprova che tutte le esperienze ti portano a un qualcosa di positivo se ci credi, se la leggi e se la vivi in maniera positiva."