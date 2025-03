Bonucci si rivede nei problemi di Koopmeiners: "Successe anche a me al Milan"

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Leonardo Bonucci ha tirato in ballo anche la sua esperienza al Milan nel commentare le difficoltà della Juventus, in particolar modo di Teun Koopmeiners: "Perché fatica? Quando cambi, azzeri tutto quello che hai creato e se non entri in una squadra già collaudata diventa tutto più complicato. È successo a me al Milan e se non hai grossa personalità fai ancora più fatica".