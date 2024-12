Bonucci torna già a giocare: sarà capitano dell'Italia alla Kings World Cup Nations

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 13:40 Gli ex

Leonardo Bonucci, ex capitano della nazionale ed ex giocatore di Juventus e Milan, tornerà in campo nella Kings World Cup Nations. Il difensore, classe 1987, sarà nella rosa della selezione italiana che parteciperà alla competizione.

Bonucci sarà il capitano di una squadra che si chiamerà Azzurra Kings e comprende altri grandi nomi, come il portiere Emiliano Viviano e i due attaccanti Ciccio Caputo e Michele Trombetta.