Intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com, Fabio Borini ha commentato così la stagione del Milan:

Il suo ex Milan lotta per lo Scudetto. Se l’aspettava?

“No, davvero. Con le rose che hanno altre squadre non pensavo che il Milan lottasse per questo obiettivo. Però sono contento che si parli di riportare il Milan dove merita non solo a parole ma anche con i fatti”.