Borriello su Ibra: "Se il Milan si trova così in alto il merito è in gran parte di Zlatan. Giusto il rinnovo, ma..."

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Marco Borriello ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Se il Milan si trova così in alto il merito è in gran parte di Zlatan, che quando gioca è sempre decisivo. Al Milan sono dei signori, in particolare Maldini, e non dimenticano: giusto rinnovare anche per fare da chioccia ai giovani, ma per la prossima stagione dovrà rassegnarsi a giocare meno partite: non è bionico, gli infortuni cominciano a farsi sentire".