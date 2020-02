Botafogo, delirio a Rio per l'arrivo di Honda

Delirio in Brasile per Keisuke Honda. Il giapponese è stato accolto all'aeroporto di Rio de Janeiro da 2mila tifosi in festa, una vera e propria torcida che si è trasferita dallo stadio salutando con canti e cori il trquartista, che è stato poi presentato allo stadio sempre davanti a un pubblico numeroso. Classe 1986, Honda era svincolato dopo un breve periodo al Vitesse. L'ex Milan è inoltre commissario tecnico della Cambogia e proprietario di un club in Austria.