Brahim Diaz, che numeri: sette gol e due assist nelle sue prime otto gare con il Marocco

Sette gol e 2 assist nelle sue prime 8 partite. È stato questo il biglietto da visita di Brahim Diaz per il Marocco, che sicuramente si sarà stropicciato gli occhi e sfregato le mani con un 'crack' di queste dimensioni. E da questa prospettiva ha preso certamente la scelta migliore il trequartista spagnolo che non si è accontentato del minutaggio scarno che avrebbe trovato nella Nazionale spagnola, diventando in fretta e furia il nuovo punto fermo dei Leoni dell'Atlante.

Percorso indiscutibile

Una rivincita anche per il poco spazio, fin qui, trovato in un Real Madrid stracolmo di star: soli 254 minuti in tutte le competizioni. Un talento sprecato, viene da pensare, ma la valvola di sfogo che Brahim Diaz si è ricavato è stata proprio con il Marocco. In ultima battuta ieri, contro il Lesoto, che è stato spazzato via con un clamoroso 7-0 e la tripletta, guarda caso, dell'ex trequartista del Milan. La sua prima volta in carriera.

Atteso lo show in Coppa d'Africa

Dopo un'ora di gioco l'eroe della giornata ha lasciato il campo, con applausi e complimenti dei compagni e del mister Walid Regragui in panchina. Un risultato, l'ennesimo, che permette ai Leoni dell'Atlante di svettare a 18 punti in 6 partite, con il carburante pieno di vittorie nel proprio girone di qualificazione. E adesso il ruolo di favorita la Nazionale marocchina se lo prende eccome, in vista della Coppa d'Africa 2025. Specialmente con un Brahim Diaz dal formato inarrestabile, con numeri spaventosi, come a dire: "Ci sono anche io" al Real Madrid.