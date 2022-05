Braida: "Milan, a Verona un pezzo di scudetto ma guai a festeggiare prima del tempo"

MilanNews.it

In merito alla vittoria del Milan in casa del Verona, Ariedo Braida, ex dirigente rossonero ora alla Cremonese, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Contro il Verona un successo che vale lo scudetto? Un pezzo di scudetto, non esageriamo. Guai a festeggiare prima del tempo. Però devo dire che il Milan ha meritato la vittoria, non è mica semplice andare al Bentegodi, subire il gol avversario e rimontare. Bravissimi i rossoneri. Lottano per il titolo e devo dire che meritano di stare dove sono".