Braida: "Napoli-Barça? Servono 11 Gattuso stasera..."

Ariedo Braida, intervistato da Il Giornale, in vista del match di Champions League di stasera tra Napoli e Barcellona, ha parlato così di Rino Gattuso, tecnico degli azzurri: "In trasferta il Barça spesso fa fatica. L'effetto San Paolo può spingere gli azzurri, che con Gattuso in panchina sono più disciplinati. Lo conosco bene, visto che nel 1999 lo portai al Milan dalla Salernitana: è un trascinatore. Servono 11 Gattuso stasera. Se il Napoli giocherà compatto e con la personalità di Rino, in casa può fare risultato. Messi permettendo".